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Польский журналист Почобут вернулся в Белоруссию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Журналист международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут, ранее оказавшийся в Польше в результате обмена заключенными, вернулся в Белоруссию, сообщают во вторник польские СМИ.

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По их данным, во вторник до полудня Почобут пересек польско-белорусскую границу и отправился в сторону Гродно, где он намерен встретиться с семьей и соратниками из Союза поляков Белоруссии.

СМИ напоминают, что с момента своего освобождения в апреле этого года Почобут неоднократно заявлял о намерении вернуться в Белоруссию.

Почобут был приговорен в Белоруссии к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК). Журналист находился под стражей с 25 марта 2021 года.

28 апреля белорусское госагентство БелТА со ссылкой на КГБ республики сообщало об обмене задержанными по формуле "пять на пять" на границе Белоруссии и Польши. В частности, Минск передал Варшаве Почобута.

Анджей Почобут Польша Белоруссия
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