Иранские СМИ сообщают о взрывах на острове Харк

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Несколько взрывов прогремело на иранском острове Харк в Персидском заливе, сообщает агентство Mehr.

Взрывы, в частности, были слышны в районе порта. Об их причинах и источнике официальной информации от властей пока нет, говорится в публикации.

Остров Харк, расположенный в восьми километрах от побережья Ирана в Персидском заливе, является важным экономическим объектом, через который обычно проходило около 90% экспорта сырой нефти страны.