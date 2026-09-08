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Экипаж и пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" пересекли российско-норвежскую границу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группа пассажиров и членов экипажа арестованного на Шпицбергене судна "Профессор Молчанов" пересекла российско-норвежскую границу и направляется в Мурманск, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"8 сентября группа пассажиров и членов экипажа (всего 69 человек) российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", арестованного 2 сентября на Шпицбергене по запросу украинских компаний, пересекла российско-норвежскую границу и направляется в Мурманск", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что эвакуация российских граждан осуществлена при содействии норвежских властей в тесной координации между ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь", посольством России в Осло, генконсульствами на Шпицбергене и в Киркенесе.

"Гражданам России оказаны необходимая помощь и поддержка. После пересечения границы содействие в обеспечении переезда в Мурманск оказывается руководством Мурманской области", - сообщила Захарова.

МИД РФ Мурманск Шпицберген Норвегия Профессор Молчанов
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Экипаж и пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" пересекли российско-норвежскую границу

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