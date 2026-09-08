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Страны Европы планируют закупать у США через программу PURL для Украины ракеты к Patriot

Об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники

Страны Европы планируют закупать у США через программу PURL для Украины ракеты к Patriot
Фото: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Европейские страны собираются приобретать у США по программе PURL ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с целью последующей передаче Украине, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с вопросом, страны завершают составление плана по использованию средств в рамках PURL для приобретения новой партии перехватчиков, которые затем поставят Киеву", - информирует агентство.

Собеседники отказались сообщить количество закупаемых ракет и пообещали, что их поставят до зимы. Источники добавили, что эти закупки планируются непосредственно по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

План будут обсуждать во вторник на заседании Контактной группы по обороне Украины, с участием ФРГ, Греции, Чехии. Ожидается и присутствие США. Перед встречей Великобритания объявила о выделении для PURL $135 млн, неназванная часть суммы должна пойти на ракеты для Patriot.

Ранее во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренности стран Евросоюза о возможности использования Украиной части выделяемых ей на оборонные нужды средств ЕС для закупки ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Фон дер Ляйен добавила, что следующий транш в размере 3,2 млрд евро будет предназначен для защиты воздушного пространства Украины.

ЕС Евросоюз США Украина Patriot
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