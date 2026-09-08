Глава Минфина США заявил, что европейцы не хотят сотрудничать по украинскому урегулированию.

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что без обсуждений с РФ решить украинский кризис невозможно.

"Если вы не будете разговаривать с Россией, вы не остановите украинскую войну", - приводит Bloomberg слова министра.

"Европейцы не хотят взаимодействовать по теме России и Украины", - подчеркнул глава Минфина.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа итоги визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву оценили положительно.

"Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком "плюс", и работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена", - сказал Ушаков журналистам во вторник по итогам телефонного разговора двух лидеров.