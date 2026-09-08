Поиск

Глава Минфина США заявил, что европейцы не хотят сотрудничать по украинскому урегулированию.

Глава Минфина США заявил, что европейцы не хотят сотрудничать по украинскому урегулированию.
Фото: Melissa Sue Gerrits/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что без обсуждений с РФ решить украинский кризис невозможно.

"Если вы не будете разговаривать с Россией, вы не остановите украинскую войну", - приводит Bloomberg слова министра.

"Европейцы не хотят взаимодействовать по теме России и Украины", - подчеркнул глава Минфина.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа итоги визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву оценили положительно.

"Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком "плюс", и работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена", - сказал Ушаков журналистам во вторник по итогам телефонного разговора двух лидеров.

США Скотт Бессент РФ Украина Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минфина США заявил, что европейцы не хотят сотрудничать по украинскому урегулированию.

 Глава Минфина США заявил, что европейцы не хотят сотрудничать по украинскому урегулированию.

Экипаж и пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" пересекли российско-норвежскую границу

Страны Европы планируют закупать у США через программу PURL для Украины ракеты к Patriot

 Страны Европы планируют закупать у США через программу PURL для Украины ракеты к Patriot

Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

 Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

Нетаньяху проигнорировал предупреждение ОАЭ о готовящейся атаке ХАМАС 7 октября

Польский журналист Почобут вернулся в Белоруссию

Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

 Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

Эйфелева башня открылась после забастовки из-за дискриминации женского персонала

 Эйфелева башня открылась после забастовки из-за дискриминации женского персонала

Американского посла вызвали в МИД Исландии из-за публикации Трампа

Во Франции из музея украли три картины Ренуара
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3673 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11622 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов