Нетаньяху проигнорировал предупреждение ОАЭ о готовящейся атаке ХАМАС 7 октября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Руководство ОАЭ предупреждало премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за несколько дней до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года о подготовке этой группировкой атаки против Израиля, пишет во вторник издание "Гаарец".

Согласно публикации, такая информация приводится в книге, написанной журналистами Шломи Эльдаром и Рут Юваль. Приводимые в книге данные, по словам авторов, получены от нескольких десятков источников в Израиле и в других странах мира. Авторы утверждают, что в конце сентября 2023 года Нетаньяху провел 45-минутный телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Президент ОАЭ тогда предупредил его, что лидер ХАМАС Яхья Синвар планирует масштабные действия против Израиля. При этом, как пишет издание, Нетаньяху в свою очередь заверил, что Израиль контролирует ситуацию в Газе и что любые шаги, которые может предпринять ХАМАС, будут, вероятно, на Западном берегу. Нетаньяху также указал, что Израиль "готов к любому сценарию".

При этом в книге утверждается, что руководство ОАЭ узнало о планах ХАМАС от самого Синвара, который был разочарован отсутствием прогресса в переговорном процессе с Израилем об освобождении палестинских заключенных.

Кроме того, указывается, что президент ОАЭ был "так обеспокоен" отсутствием реакции со стороны Нетаньяху, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом об этой ситуации.

По информации "Гаарец", Нетаньяху не проинформировал руководство служб безопасности Израиля о полученной из ОАЭ информации и вообще "ничего с ней не сделал".

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа.