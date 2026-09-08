США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в Персидском заливе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру вблизи острова Харк в Персидском заливе, сообщает агентство Tasnim.

Уточняется, что в момент удара танкер находился в четырех милях от острова. В настоящее время проводится эвакуация команды судна.

Ранее сообщалось о взрывах на Харке. Этот остров является жизненно важным иранским экономическим объектом, через который раньше проходило около 90% экспорта сырой нефти страны.

Также взрывы прогремели в районе иранского города Джаск, расположенного на побережье Оманского залива. Звуки взрывов доносились со стороны моря.