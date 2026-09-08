КСИР готовится атаковать танкеры вблизи Кувейта и Бахрейна в ответ на удары США

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана призвал команды нефтяных танкеров вблизи Кувейта и Бахрейна немедленно покинуть суда в связи готовящимися ударами, передает IRIB.

Военно-морские силы КСИР заявили, что удары будут нанесены в ответ на американские атаки на иранские танкеры, отмечает телеканал. При этом целями будут суда в портах Кувейта и Бахрейна независимо от того, стоят ли они на якоре или пришвартованы.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что американские вооруженные силы нанесли удар по иранскому нефтяному танкеру вблизи острова Харк в Персидском заливе. Кроме того, по данным агентства Fars, взрывы прогремели в районе иранского города Джаск, расположенного на побережье Оманского залива. Звуки взрывов доносились со стороны моря.