Поиск

США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру вблизи порта Джаск на побережье Оманского залива, сообщил телеканал IRIB.

По его данным, команда судна была успешно эвакуирована сразу после атаки.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США атаковали иранский нефтяной танкер вблизи острова Харк в Персидском заливе.

Тем временем Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана призвал команды иностранных нефтяных танкеров вблизи Кувейта и Бахрейна немедленно покинуть суда в связи с готовящимися ударами.

Военно-морские силы КСИР указали, что удары будут нанесены в ответ на американские атаки на иранские танкеры.

Хроника 28 февраля – 08 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Джаск танкер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск

КСИР готовится атаковать танкеры вблизи Кувейта и Бахрейна в ответ на удары США

США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в Персидском заливе

Взрывы прогремели в районе иранского города Джаск

Иранские СМИ сообщают о взрывах на острове Харк

Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Глава Минфина США заявил, что европейцы не хотят сотрудничать по украинскому урегулированию.

 Глава Минфина США заявил, что европейцы не хотят сотрудничать по украинскому урегулированию.

Экипаж и пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" пересекли российско-норвежскую границу

Страны Европы планируют закупать у США через программу PURL для Украины ракеты к Patriot

 Страны Европы планируют закупать у США через программу PURL для Украины ракеты к Patriot

Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

 Иран с июля стал основным покупателем российского зерна
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3678 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11623 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов