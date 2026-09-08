США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру вблизи порта Джаск на побережье Оманского залива, сообщил телеканал IRIB.

По его данным, команда судна была успешно эвакуирована сразу после атаки.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США атаковали иранский нефтяной танкер вблизи острова Харк в Персидском заливе.

Тем временем Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана призвал команды иностранных нефтяных танкеров вблизи Кувейта и Бахрейна немедленно покинуть суда в связи с готовящимися ударами.

Военно-морские силы КСИР указали, что удары будут нанесены в ответ на американские атаки на иранские танкеры.