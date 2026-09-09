Штаты атаковали иранские танкеры после попытки атаки на американские корабли

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американские войска во вторник вечером нанесли удары по нескольким иранским танкерам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), после попытки нападения на военный корабль ВМС США, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на информированный источник.

По его словам, американские удары по иранским танкерам продолжаются.

В понедельник Иран выпустил по меньшей мере одну баллистическую ракету по американскому военному кораблю. Он не был поражен, но Штаты хотели дать понять Ирану, что он не может наносить удары по американским ВМС, подчеркнул источник.

Ранее иранские СМИ сообщили, что вооруженные силы США во вторник нанесли ракетные удары, в частности, по танкерам вблизи острова Харк в Персидском заливе и порта Джаск на побережье Оманского залива.