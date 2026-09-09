Рубио считает возможным разработать дальнейшие инициативы по украинскому урегулированию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что в вопросе переговоров по Украине не видит оснований ни для пессимизма, ни для чрезмерного оптимизма.

"Мы всегда были готовы выполнять функции посредников. И я не хочу быть ни чрезмерно оптимистичным, ни пессимистичным", - сказал Рубио журналистам в Колумбии.

По мнению госсекретаря, "в ближайшие недели, думаю, есть возможность разработать план дальнейших инициатив для возобновления переговоров". Он добавил, что такие действия "может быть, позволят найти решение, которое устроит обе стороны".