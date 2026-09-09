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Рубио считает возможным разработать дальнейшие инициативы по украинскому урегулированию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что в вопросе переговоров по Украине не видит оснований ни для пессимизма, ни для чрезмерного оптимизма.

"Мы всегда были готовы выполнять функции посредников. И я не хочу быть ни чрезмерно оптимистичным, ни пессимистичным", - сказал Рубио журналистам в Колумбии.

По мнению госсекретаря, "в ближайшие недели, думаю, есть возможность разработать план дальнейших инициатив для возобновления переговоров". Он добавил, что такие действия "может быть, позволят найти решение, которое устроит обе стороны".

Госдепартамент США Марко Рубио украинское урегулирование
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