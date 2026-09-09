Госсекретарь США заявил, что Колумбии необходима помощь в борьбе с наркокартелями

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что власти Колумбии ожидают помощи со стороны США в борьбе с наркокартелями.

"Колумбийцы никогда не просили, чтобы американские солдаты приезжали в Колумбию и боролись с наркокартелями. Они просили о нашей помощи и обучении", - сказал Рубио журналистам в ходе своего визита в Колумбию.

Он отметил, что колумбийские власти готовы сами вести "большую часть этой борьбы".

"Им просто нужна наша помощь с оборудованием. Им нужна наша помощь с разведданными. Иногда им нужна наша помощь со специализированной подготовкой", - подчеркнул глава Госдепа США.

Ранее в соцсети X Рубио написал, что провел "продуктивную" встречу с президентом Колумбии Абелардо Де ла Эсприэлья. Стороны обсудили сотрудничество в области безопасности, торговлю и борьбу с нелегальной иммиграцией в регионе.

"Я также подписал меморандумы о взаимопонимании с министром иностранных дел Колумбии Булой (Омар Була Эскобар - ИФ) по вопросам сотрудничества в области добычи важнейших полезных ископаемых и гражданской ядерной энергетики", - добавил он.

"Это начало новой эры в одном из наших самых значимых партнерств", - заключил Рубио.