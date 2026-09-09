Таджикистан намерен сформировать экономику знаний и масштабно использовать ИИ к 2050 году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Таджикистан к 2050 году намерен сформировать экономику, основанную на знаниях, обеспечить широкое развитие цифровых технологий и масштабное использование искусственного интеллекта, заявил президент Эмомали Рахмон, выступая на торжественном собрании по случаю 35-летия государственной независимости республики.

День государственной независимости республики отмечается 9 сентября.

По словам Рахмона, использование современных технологий и искусственного интеллекта определено в качестве приоритетного направления государственной политики.

Число общеобразовательных учреждений Таджикистана выросло с 3 229 в 1991 году до 4 056 в 2026 году, а количество учащихся достигло 2,462 млн человек. Число высших профессиональных учебных заведений увеличилось с 13 в 1992 году до 51 в 2026 году, количество студентов - с 70,6 тыс. до 226 тыс., сказал глава государства.

В настоящее время более 41 тыс. молодых граждан Таджикистана обучаются за рубежом, ежегодно более 6 тыс. человек направляются в высшие учебные заведения развитых государств, отметил он.

По словам Рахмона, сегодня в стране работают 7 тыс. ученых, имеющих ученые степени и звания.

Президент подчеркнул, что развитие науки и образования, особенно точных наук, современных технологий и инноваций, будет иметь ключевое значение для дальнейшего развития страны.