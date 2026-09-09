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Chrysler отзовет 202 тыс. автомобилей Jeep в США

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская Chrysler, входящая в европейский автоконцерн Stellantis, отзывает почти 202 тыс. автомобилей Jeep в США.

Причиной является ошибка в программном обеспечении, из-за которой система контроля давления в шинах может не зафиксировать его падение и не включить соответствующий предупреждающий индикатор, что повышает риск аварии, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Отзыв затрагивает определенные автомобили Grand Cherokee, Grand Cherokee 4XE, Grand Wagoneer и Grand Wagoneer L PHEV.

Для устранения проблемы автодилеры бесплатно обновят программное обеспечение.

Chrysler Jeep США
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