Chrysler отзовет 202 тыс. автомобилей Jeep в США
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская Chrysler, входящая в европейский автоконцерн Stellantis, отзывает почти 202 тыс. автомобилей Jeep в США.
Причиной является ошибка в программном обеспечении, из-за которой система контроля давления в шинах может не зафиксировать его падение и не включить соответствующий предупреждающий индикатор, что повышает риск аварии, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA) США.
Отзыв затрагивает определенные автомобили Grand Cherokee, Grand Cherokee 4XE, Grand Wagoneer и Grand Wagoneer L PHEV.
Для устранения проблемы автодилеры бесплатно обновят программное обеспечение.