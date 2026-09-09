Поиск

Азербайджан заявил о переносе старта работ по TRIPP на начало 2027 года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Работы в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), согласно последней информации, планируется начать в первые месяцы 2027 года, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Основные переговоры по TRIPP ведутся между США и Арменией, и это естественно. Вместе с тем американские партнеры регулярно информируют Азербайджан, поскольку реализация проекта без участия нашей страны невозможна. Согласно предоставленной нам информации, процесс успешно продолжается. Ранее начало процесса ожидалось до конца текущего года, однако, согласно последней информации, оно намечается на 2027 год", - сказал Байрамов журналистам в среду.

По его словам, проект TRIPP важен не только для Азербайджана и Армении, но и для всего региона.

Байрамов добавил, что Азербайджан уже начал восстановление железных дорог на территории Нахичеванской Автономной Республики.

При этом он подтвердил, что существуют международные партнеры, заинтересованные в участии в проекте восстановления железных дорог Нахичевани.

Азербайджан Армения США TRIPP Нахичевань Нахичеванская автономная республика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Сербии распустили парламент

В МИД РФ заявили о последовательной работе по упрощению визовых режимов с некоторыми странами

Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования доходов от активов РФ для поддержки Украины

 Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования доходов от активов РФ для поддержки Украины

Что случилось этой ночью: среда, 9 сентября

Силы ПВО Иордании сбили 18 выпущенных по королевству иранских ракет

 Силы ПВО Иордании сбили 18 выпущенных по королевству иранских ракет

Трамп считает, что популисты в Германии на подъеме

Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

 Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

В Иране заявили, что атаковали два эсминца ВМС США

КСИР заявил о ракетном ударе по местам базирования истребителей США в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по местам базирования истребителей США в Иордании

США уничтожили пять танкеров КСИР в ответ на обстрел своего корабля
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11637 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3684 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов