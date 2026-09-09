Азербайджан заявил о переносе старта работ по TRIPP на начало 2027 года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Работы в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), согласно последней информации, планируется начать в первые месяцы 2027 года, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Основные переговоры по TRIPP ведутся между США и Арменией, и это естественно. Вместе с тем американские партнеры регулярно информируют Азербайджан, поскольку реализация проекта без участия нашей страны невозможна. Согласно предоставленной нам информации, процесс успешно продолжается. Ранее начало процесса ожидалось до конца текущего года, однако, согласно последней информации, оно намечается на 2027 год", - сказал Байрамов журналистам в среду.

По его словам, проект TRIPP важен не только для Азербайджана и Армении, но и для всего региона.

Байрамов добавил, что Азербайджан уже начал восстановление железных дорог на территории Нахичеванской Автономной Республики.

При этом он подтвердил, что существуют международные партнеры, заинтересованные в участии в проекте восстановления железных дорог Нахичевани.