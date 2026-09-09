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Литва не планирует запрещать автобусные пассажирские перевозки в РФ и Белоруссию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Литва пока не намерена следовать примеру Латвии и вводить запрет на автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию, заявил в среду журналистам литовский министр транспорта Юрас Таминскас.

"Мы будем трезво оценивать ситуацию. Мы всегда начеку, постоянно оцениваем положение дел. Сейчас мы тоже периодически это делаем, но никаких резких движений предпринимать не будем", - сказал Таминскас, которого цитируют литовские СМИ.

Как сообщалось, в понедельник министерство транспорта Латвии объявило о представлении правительству проекта поправок к Закону о дорожном транспорте, предлагающих полную приостановку пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию со следующего года. Согласно предложенным поправкам, будут запрещены регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также транзит через территорию Латвии в эти страны.

Литва РФ Белоруссия
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