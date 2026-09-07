Латвия планирует запретить автобусные пассажирские перевозки в РФ и Белоруссию

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Латвии представило кабинету министров предложения по внесению поправок в Закон о дорожном транспорте, предусматривающих полную приостановку автобусных пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию со следующего года, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

Сообщается, что документ предусматривает полный запрет на регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами, а также транзитные перевозки в эти страны через территорию Латвии.

"Фактический эффект от ограничения регулярных рейсов в Латвию не является полным, поскольку пассажиры могут использовать стыковочные маршруты через Эстонию и Литву, а также услуги микроавтобусов, на которые не распространяется действие соответствующих правил автобусных перевозок", - отметили в латвийском Минтрансе.

"Будет продолжена оценка аспектов безопасности, экономических и международных обязательств с целью поиска скоординированного решения на уровне стран Балтии и Европейского союза", - сообщили там.