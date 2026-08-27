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В Сеуле заявили о наращивании Пхеньяном возможностей в ядерной сфере в 100 тыс. раз за 30 лет

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея за последние десятилетия значительно увеличила свои возможности в ядерной сфере, заявил в четверг южнокорейский министр по делам объединения Чон Дон Ен.

"Очевидно, что суровая правда состоит в том, что прежний подход, нацеленный на то, чтобы добиться полной денуклеаризации, более не работает", - приводит агентство Yonhap слова министра.

По его словам, с 1992 года Пхеньян смог нарастить свои "ядерные возможности в 100 тыс. раз" и продолжает развивать свою ядерную программу.

Ранее в августе президент США Дональд Трамп заявил, что у КНДР есть "57 очень мощных единиц ядерного оружия", однако ситуация будет оставаться стабильной до тех пор, пока у власти в Штатах находится умный президент. Глава Белого дома тогда подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с северокорейским лидером.

КНДР Южная Корея
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