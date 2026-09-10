Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

Атака БЭК на Сочи, возгорания на объектах портовой инфраструктуры в Махачкале, первый складной iPhone, поражение Мирры Андреевой в четвертьфинале US Open

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, восемь человек пострадали, пятеро из них были госпитализированы.

- В Дагестане после падения обломков БПЛА произошли возгорания на объектах портовой инфраструктуры в Махачкале, а также в Аварском музыкально-драматическом театре, сообщил глава республики Федор Щукин.

- Потребности ВС РФ полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, необходимости в мобилизации нет, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

- Конфликт между Вашингтоном и Тегераном завершится после запланированных на ноябрь американских промежуточных выборов, заявил президент США Дональд Трамп.

- Несколько истребителей ВВС США получили повреждения в результате ракетных ударов, нанесенных Ираном накануне по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, сообщил CBS News.

- Пентагон планирует направить на Ближний Восток новый экспедиционный батальон морской пехоты для размещения вблизи Ирана, сообщила WSJ со ссылкой на американского чиновника.

- Apple представила первый складной смартфон iPhone Duo. Новинка, стоимость которой начинается с $1999, поступит в продажу 23 октября.

- Российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице США Кори Гауфф в матче 1/4 финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.