Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

Атака БЭК на Сочи, возгорания на объектах портовой инфраструктуры в Махачкале, первый складной iPhone, поражение Мирры Андреевой в четвертьфинале US Open

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, восемь человек пострадали, пятеро из них были госпитализированы.

- В Дагестане после падения обломков БПЛА произошли возгорания на объектах портовой инфраструктуры в Махачкале, а также в Аварском музыкально-драматическом театре, сообщил глава республики Федор Щукин.

- Потребности ВС РФ полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, необходимости в мобилизации нет, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

- Конфликт между Вашингтоном и Тегераном завершится после запланированных на ноябрь американских промежуточных выборов, заявил президент США Дональд Трамп.

- Несколько истребителей ВВС США получили повреждения в результате ракетных ударов, нанесенных Ираном накануне по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, сообщил CBS News.

- Пентагон планирует направить на Ближний Восток новый экспедиционный батальон морской пехоты для размещения вблизи Ирана, сообщила WSJ со ссылкой на американского чиновника.

- Apple представила первый складной смартфон iPhone Duo. Новинка, стоимость которой начинается с $1999, поступит в продажу 23 октября.

- Российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице США Кори Гауфф в матче 1/4 финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о пресечении украинских терактов против британского посла в РФ

 ФСБ сообщила о пресечении украинских терактов против британского посла в РФ

Пассажирский паром загорелся на Филиппинах, есть погибшие

Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

Несколько истребителей ВВС США получили повреждения в ходе ударов Ирана по базе в Иордании

Трамп вновь предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

 Трамп вновь предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

Рубио заявил, что Иран не получает существенной помощи из-за рубежа

 Рубио заявил, что Иран не получает существенной помощи из-за рубежа

Несколько взрывов прогремели на юго-востоке Ирана

Трамп ожидает завершения конфликта с Ираном после промежуточных выборов в США

 Трамп ожидает завершения конфликта с Ираном после промежуточных выборов в США

Трамп назвал неприязнь между лидерами РФ и Украины главным препятствием для урегулирования

Белый дом опроверг информацию о более значимой роли шефа ЦРУ в украинском урегулировании
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11654 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3694 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов