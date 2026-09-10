Сенат Узбекистана одобрил изменения в закон об узбекском алфавите на латинице

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил внесение изменений в закон "О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике"; алфавит будет состоять из 28 букв и одного апострофа вместо действующих 26 букв и трех буквосочетаний, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Законом также предусмотрено, что до вступления изменений в силу допускается использование документов, национальной валюты и ценных бумаг, оформленных на основе действующего алфавита.

Символические знаки государственных органов и организаций, а также вывески и указатели, изготовленные с использованием действующего алфавита, разрешается использовать до их непригодности либо до истечения установленного срока.

По оценке сенаторов, принятие закона будет способствовать совершенствованию узбекского алфавита на основе латинской графики и правил орфографии, расширению возможностей использования государственного языка, а также развитию процессов цифровизации узбекского языка.

Законодательная (нижняя) палата парламента приняла закон, предусматривающий реформу узбекского латинского алфавита, в июле текущего года.

Закон "О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике" был принят 2 сентября 1993 года.