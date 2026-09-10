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В Узбекистане ужесточили ответственность за незаконные подземные ходы через госграницу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающих усиление ответственности за незаконные подземные тоннели через госграницу, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Согласно закону, в Уголовном кодексе отдельно устанавливается уголовная ответственность за строительство и эксплуатацию незаконных тоннелей и других подземных объектов инфраструктуры через госграницу, а также организацию или финансирование такой деятельности.

Усиливается ответственность за незаконное пересечение государственной границы и контрабанду с использованием таких сооружений.

Одновременно законом предусмотрена норма, учитывающая принцип гуманности. Лицо, впервые совершившее такое деяние, может быть освобождено от уголовной ответственности, если добровольно сообщит государственным органам о незаконном тоннеле либо будет активно содействовать раскрытию преступления, и при этом в его действиях будет отсутствовать иной состав преступления.

Сенаторы отметили, что принятые изменения направлены на укрепление охраны госграницы, повышение эффективности противодействия транснациональной организованной преступности, а также обеспечение национальной и экономической безопасности.

Правоохранительные органы Узбекистана регулярно выявляют подземные тоннели на границе с Киргизией и Казахстаном, используемые контрабандистами для незаконного перемещения товаров, топлива и нелегальных мигрантов.

Узбекистан
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