Поиск

Демократы подали в суд на администрацию Трампа из-за несоблюдения закона о вымирающих видах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуроры-демократы от 20 американских штатов и столичного округа Колумбия подали два иска к администрации президента США Дональда Трампа в связи с введением правил, которые, по их мнению, подрывают закон о вымирающих видах 1973 года, сообщает в четверг CNN.

Один иск направлен против изменения понятия вреда, которое, согласно закону о вымирающих видах, подразумевало посягательства на места обитания этих видов. Новые правила, объявленные МВД и Минторгом США, напротив, разрешают бурение нефти, добычу полезных ископаемых в среде обитания вымирающих видов, если это "не нацелено умышленно" против животных.

Второй иск оспаривает два правила. Одно из правил отменяет широкие меры по защите видов, которые только недавно стали находиться под угрозой исчезновения, до тех пор, пока Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США не утвердит специальных мер по защите этих видов. Второе правило обязывает власти учитывать возражения бизнеса (например, потенциальное экономическое бремя), прежде чем объявлять место охранной средой обитания.

"Вместо заботливого, хозяйского подхода к нашей земле и воде администрация выбрала эксплуатацию", - заявил на пресс-конференции генпрокурор штата Вашингтон Ник Браун.

Со своей стороны, министр внутренних дел США Дуг Бергам считает, что закон о вымирающих видах в своей первоначальной трактовке срывал экономические проекты, ослаблял конкурентоспособность, подрывал нацбезопасность и разорял американцев.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

 TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

 ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

 Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

ФСБ сообщила о пресечении украинских терактов против британского посла в РФ

 ФСБ сообщила о пресечении украинских терактов против британского посла в РФ

Пассажирский паром загорелся на Филиппинах, есть погибшие

Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

Несколько истребителей ВВС США получили повреждения в ходе ударов Ирана по базе в Иордании

Трамп вновь предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

 Трамп вновь предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

Рубио заявил, что Иран не получает существенной помощи из-за рубежа

 Рубио заявил, что Иран не получает существенной помощи из-за рубежа

Несколько взрывов произошло на юго-востоке Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11661 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3694 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов