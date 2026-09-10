Демократы подали в суд на администрацию Трампа из-за несоблюдения закона о вымирающих видах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуроры-демократы от 20 американских штатов и столичного округа Колумбия подали два иска к администрации президента США Дональда Трампа в связи с введением правил, которые, по их мнению, подрывают закон о вымирающих видах 1973 года, сообщает в четверг CNN.

Один иск направлен против изменения понятия вреда, которое, согласно закону о вымирающих видах, подразумевало посягательства на места обитания этих видов. Новые правила, объявленные МВД и Минторгом США, напротив, разрешают бурение нефти, добычу полезных ископаемых в среде обитания вымирающих видов, если это "не нацелено умышленно" против животных.

Второй иск оспаривает два правила. Одно из правил отменяет широкие меры по защите видов, которые только недавно стали находиться под угрозой исчезновения, до тех пор, пока Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США не утвердит специальных мер по защите этих видов. Второе правило обязывает власти учитывать возражения бизнеса (например, потенциальное экономическое бремя), прежде чем объявлять место охранной средой обитания.

"Вместо заботливого, хозяйского подхода к нашей земле и воде администрация выбрала эксплуатацию", - заявил на пресс-конференции генпрокурор штата Вашингтон Ник Браун.

Со своей стороны, министр внутренних дел США Дуг Бергам считает, что закон о вымирающих видах в своей первоначальной трактовке срывал экономические проекты, ослаблял конкурентоспособность, подрывал нацбезопасность и разорял американцев.