Минобороны РФ заявило, что российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковалевка, Высшее Соленое, Червоный Оскол, Осиново Харьковской области, Крымки, Рубцы и Маяки Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери украинской армии здесь составили свыше 215 военнослужащих, бронеавтомобиль, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Ореховатка, Краматорск, Беленькое, Клиновое, Шабельковка, Николаевка, Красный Молочар и Дружковка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении военного ведомства.

По его информации, за сутки в зоне действий группировки армия Украины потеряла более 160 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная организация в РФ - ИФ) и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Святогоровка, Белозерское, Нововодяное, Доброполье и Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Потери украинских сил на этих участках составили до 415 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Подгавриловка Днепропетровской области, Васильковое, Васиновка, Омельник и Червоный Яр Запорожской области", - проинформировало министерство обороны.

По данным военных, украинские подразделения потеряли здесь до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юльевка, Кушугум и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих и 14 автомобилей", - сказали в Минобороны РФ.