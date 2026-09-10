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Дочь президента Узбекистана стала управляющим Ташкентского международного финцентра

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении руководителя администрации президента Саиды Мирзиёевой управляющим создаваемого Ташкентского международного финансового центра (ТМФЦ) по совместительству с занимаемой должностью, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

"Управляющий считается генеральным секретарем совета финансового центра, организует формирование повестки, а в отсутствие председателя - председательствует на его заседаниях", - написал Асадов в соцсетях.

Он уточнил, что ключевым направлением деятельности управляющего станет координация запуска финансового центра, подготовка первоочередных документов, выстраивание взаимодействия между государственными органами и структурами центра.

В числе важных функций управляющего: представление финансового центра во взаимоотношениях с международными организациями, инвесторами и партнерами в Узбекистане и за рубежом; участие в кадровых решениях, включая назначение исполнительного директора администрации финансового центра, его заместителей и внесение рекомендаций по руководству управления финансовых услуг.

Управляющий также вправе заключать соглашения, создавать рабочие группы и привлекать экспертов.

Саида Мирзиёева, согласно данным из открытых источников, является старшей дочерью президента.

Ранее сообщалось, что Ташкентский международный финансовый центр (ТМФЦ) начнет работу в 2027 году. Указ о создании финцентра президент Узбекистана подписал в марте 2026 года.

По оценкам властей, к 2030 году центр позволит привлечь в экономику страны дополнительно $20-25 млрд инвестиций, обеспечит до 1% дополнительного ежегодного прироста ВВП, создаст до 15 тыс. высококвалифицированных рабочих мест и будет способствовать подготовке около 10 тыс. специалистов.

Узбекистан Шавкат Мирзиёев
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