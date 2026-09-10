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Берлин заявил о желании сыграть ведущую роль в НАТО в наращивании расходов на оборону

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Германия стремится к тому, чтобы быть лидером среди союзников по НАТО по наращиванию расходов на оборону, заявил в четверг министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

"Я бы сказал, что так или иначе все союзники выполняют эту задачу (увеличивают расходы на оборону - ИФ). Некоторые - медленнее, другие - быстрее", - сказал он на мероприятии в Берлине с участием генсека НАТО Марка Рютте.

"Германия хочет занять ведущую роль в этом, показывать пример другим", - добавил немецкий министр.

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