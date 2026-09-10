Китайский ИИ-стартап Moonshot планирует двойной листинг в Гонконге и Шанхае

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китайский стартап Moonshot AI рассматривает возможность первичного размещения акций сразу на двух биржах, в Гонконге и Шанхае, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

Как сообщалось ранее, компания в конфиденциальном порядке подала заявку на IPO в Гонконге. Координатором размещения станет Bank of America Corp. Участие в его организации также примут China International Capital, Deutsche Bank и Goldman Sachs Group.

По словам источников, вскоре Moonshot может начать переговоры с оператором Шанхайской фондовой биржи о возможном листинге. Предпочтительной площадкой для размещения станет STAR Market, популярная среди ИТ-компаний.

Moonshot AI была основана в 2023 году, является разработчиком чат-бота Kimi. В июле компания представила новую большую языковую модель Kimi K3, способную конкурировать с ведущими американскими аналогами.

В рамках последнего инвестраунда стоимость Moonshot была оценена примерно в $50 млрд, по данным СМИ. В число инвесторов стартапа входят Alibaba Group Holding, Tencent, а также Meituan Dragon Ball - венчурное подразделение интернет-гиганта Meituan.