Макрон призвал создать собственную европейскую пилотируемую космонавтику

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз развивать собственные пилотируемые космические полеты, начиная с первого "европейского пилотируемого корабля" через десять лет, и утвердить "европейский приоритет" в космосе.

"Европа должна летать своими собственными экипажами (...) Мы хотим, чтобы Европа утвердила свои амбиции в пилотируемых полетах", - заявил Макрон в четверг на Международном саммите по космосу в Париже.

"Я хочу через два года увидеть, как первый европейский грузовой космический корабль Nyx состыкуется с Международной космической станцией; через пять лет – как первый европейский лунный посадочный модуль Argonaut совершит посадку на поверхность Луны; и через десять лет – как первый европейский пилотируемый корабль стартует с (космодрома) Куру с европейскими астронавтами и астронавтами других стран на борту", - добавил французский президент.

Макрон также призвал к "совместному управлению" космосом с регулированием, "соразмерным масштабу задач", и к тому, чтобы Европа стала одним из "самых первых мировых игроков в этом секторе".

"Несмотря на договор 1967 года, космическое пространство остается единственным крупным глобальным общим достоянием, которое не является объектом регулирования, соразмерного масштабу задач. (...) Совместное управление необходимо для ответа на эти вызовы", - считает президент Франции.

Он также обратил внимание на слабость международного космического сотрудничества Европы, которое "остается хрупким", и в этой области, считает Макрон, "необходимо ускориться".