Поиск

Хуситы вошли в стратегически важный город близ Баб-эль-Мандебского пролива

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Силы хуситов вошли на территорию стратегически важного портового города Моха на юге Йемена, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на местных жителей.

В сообщении не уточняется, встретили ли хуситы сопротивление со стороны правительственных сил.

AP отмечает, что если данные очевидцев подтвердятся, то речь идет о крупном успехе группировки, так как Моха находится примерно в 80 км от Баб-эль-Мандебского пролива. Следовательно, хуситам, закрепившись в городе, будет проще наносить удары по судам, идущим через пролив. В последние недели хуситы периодически ведут огонь по саудовским судам у берегов Йемена.

Ранее в сентябре СМИ сообщали о существенном продвижении хуситов в провинции Таиз, в том числе - в районе Мохи.

Йемен хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Не менее 25 человек погибли в результате пожара на судне в китайском порту

Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

 Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Алжир объявил о разрыве дипотношений с ОАЭ

 Алжир объявил о разрыве дипотношений с ОАЭ

Солнечная активность с 2024 года снизилась почти в три раза

 Солнечная активность с 2024 года снизилась почти в три раза

TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

 TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

 ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

 Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

ФСБ сообщила о пресечении украинских терактов против британского посла в РФ

 ФСБ сообщила о пресечении украинских терактов против британского посла в РФ

Пассажирский паром загорелся на Филиппинах, есть погибшие

Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11662 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3694 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов