Хуситы вошли в стратегически важный город близ Баб-эль-Мандебского пролива

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Силы хуситов вошли на территорию стратегически важного портового города Моха на юге Йемена, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на местных жителей.

В сообщении не уточняется, встретили ли хуситы сопротивление со стороны правительственных сил.

AP отмечает, что если данные очевидцев подтвердятся, то речь идет о крупном успехе группировки, так как Моха находится примерно в 80 км от Баб-эль-Мандебского пролива. Следовательно, хуситам, закрепившись в городе, будет проще наносить удары по судам, идущим через пролив. В последние недели хуситы периодически ведут огонь по саудовским судам у берегов Йемена.

Ранее в сентябре СМИ сообщали о существенном продвижении хуситов в провинции Таиз, в том числе - в районе Мохи.