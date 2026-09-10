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Иран снизил стоимость фрахта иностранных танкеров

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Иран приостановил взимание 10-процентной надбавки к стоимости фрахта иностранных танкеров для транспортировки в страну и из страны нефти и сжиженного газа, сообщает в четверг агентство Fars.

"Власти распорядились приостановить плату в 10% от стоимости фрахта для иностранных судов, импортирующих и экспортирующих нефть и сжиженный газ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера, по расчетам Тегерана, может поспособствовать увеличению иранского импорта и экспорта.

Иран в последние месяцы столкнулся с морской блокадой со стороны США, стремящихся таким образом воздействовать на иранскую экономику и вынудить страну согласиться на американские условия урегулирования вооруженного конфликта.

Иран США
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