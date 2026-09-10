Эстония не разрешит использовать свои порты для экспорта российского зерна

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Эстония готова предпринять шаги, чтобы предотвратить транзит зерна из РФ через свою территорию, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

"Россия ищет новые экспортные маршруты для своего зерна вместо Черного моря, и Эстония готова предпринять шаги, чтобы предотвратить транзит через этот регион. Наше послание перевозчикам ясно: нет смысла планировать транспортировку российского зерна через Эстонию. Мы не считаем приемлемым, чтобы Россия начала использовать эстонские порты для экспорта своего зерна", - приводит в четверг его слова МИД республики.

Цахкна отметил, что транзит российского зерна через Эстонию в настоящее время практически отсутствует.

"Если будет оказано давление с целью начала транспортировки российского зерна через Эстонию, мы готовы ввести санкции с нашей стороны, чтобы это запретить", - заявил глава МИД.

В пресс-релизе отмечается, что Эстония продолжит сотрудничество с Латвией и Литвой в поиске регионального или общеевропейского решения для прекращения транзита российского зерна.