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Первый блок-поезд запущен из КНР в Иран транзитом через Узбекистан

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Первый блок-поезд запущен из Китая в Иран через территорию Узбекистана, он состоит из 55 контейнеров, сообщило АО "Узтемирйулконтейнер" (оператор контейнерного парка "Узбекских железных дорог").

"Поезд следует по территориям Китая, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана и будет доставлен в Иран через пограничную станцию Сарахс. Поезд перевозит комплектующие для легковых автомобилей, товары народного потребления, а также другие сборные грузы", - отметила компания.

Поезд был принят "Казахстанскими железными дорогами" через пограничный переход Хоргос-Алтынколь и 7 сентября отправлен со станции Алтынколь по установленному маршруту.

"На следующем этапе контейнерный блок-поезд проследует через пограничный переход Келес на территорию Узбекистана, после чего транзитом будет направлен в Туркменистан через пограничную станцию Ходжадавлет", - уточняется в сообщении.

Общая протяженность маршрута составляет более 6 тыс. километров. Ожидается, что блок-поезд прибудет в конечный пункт назначения в течение 14-16 дней.

"Узтемирйулконтейнер" отмечает, что данный проект подтверждает практическую эффективность транспортного коридора Китай - Центральная Азия - Иран, проходящего по территории Узбекистана, и создаёт основу для организации регулярного движения блок-поездов по этому маршруту.

АО "Узтемирйулконтейнер", по данным сайта компании, создано в 2002 году. Является оператором контейнерного парка железных дорог Узбекистана, оказывает полный комплекс услуг по организации контейнерных перевозок по территории республики. В системе АО действуют более 20 логистических центров.

КНР Иран Узбекистан
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