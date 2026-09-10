Израильский президент выразил пожелание провести переговоры с коллегой из Ливана на Кипре

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Израиля Ицхак Герцог выразил надежду на то, что когда-нибудь станут возможными переговоры с его ливанским коллегой на Кипре.

"Моя мечта, чтобы президент Ливана, вы и я смогли встретиться здесь", - сказал он в четверг, обращаясь к президенту Кипра Никосу Христодулидису, с которым он встретился в Никосии.

"Я верю, что мы должны двигаться к миру в нашем регионе, искоренив терроризм и обеспечив процветание народам во благо региона и всего мира", - приводит EFE выдержку из пресс-релиза администрации кипрского президента.

Агентство напоминает: в марте звучали предположения, что на Кипре могут пройти переговоры между Израилем и ливанской шиитской группировкой "Хезболла", но в итоге они не состоялись.