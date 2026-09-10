Транспортный сектор Финляндии требует принять меры против роста цен на топливо

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Транспортные объединения Финляндии требуют от правительства незамедлительных действий в связи с ростом цен на топливо, которые уже достигли уровня, наносящего ущерб экономике страны, сообщает онлайн-издание Verkkouutiset.

Ассоциация транспорта и логистики Финляндии (SKAL), Ассоциация автобусных перевозчиков и Ассоциация таксомоторных компаний заявили, что занимающиеся грузовыми и пассажирскими перевозками предприятия несут значительные убытки из-за роста стоимости энергоносителей.

За последние полгода дизельное топливо подорожало более чем на 50 центов за литр, и в некоторых районах цена уже превышает 2,5 евро за литр.

По оценкам SKAL, только для компаний, осуществляющих грузоперевозки, этот скачок означает дополнительные ежегодные расходы в размере до 480 млн евро.

По мнению отраслевых объединений, конкурентоспособность сектора коммерческих перевозок - это вопрос, касающийся не только транспортной отрасли, но и всей экономики Финляндии. Рост расходов на топливо затронет строительную отрасль, розничную торговлю и промышленность и, в конечном счете, скажется на затратах потребителей.

Ассоциации предлагают уменьшить обязательную долю биотоплива в топливной смеси с 19,5% до 9,5%, что позволило бы сократить цену дизтоплива на 10-15 евроцентов за литр. Еще одной оперативной мерой могло бы стать снижение топливного налога.

Конкурентоспособность Финляндии может снизиться, если правительство не отреагирует на затянувшийся кризис цен на энергоносители, полагают транспортные объединения. Они отмечают, что многие европейские страны уже предприняли аналогичные меры.