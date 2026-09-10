КСИР заявил об ударе у Ормузского пролива по морскому дрону США

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в четверг объявил, что атаковал около Ормузского пролива американский морской дрон, собиравший разведданные.

"ВМС КСИР заявили, что нанесли удар по американскому безэкипажному надводному аппарату типа Saildrone с бортовым номером 5838 у входа в Ормузский пролив", - сообщает телеканал Press TV.

В ВМС напомнили, что Ормузский пролив закрыт, находится под наблюдением иранских военных, и любое враждебное присутствие в этих водах встретит отпор.