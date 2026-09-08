КСИР сообщил об уничтожении американского беспилотника над Ормузским проливом

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о том, что средства противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-1 Predator в районе Ормузского пролива, передает иранский государственный телеканал IRIB.

"Беспилотник MQ-1 был поражен и уничтожен в небе над Бендер-Аббасом огнём подразделений ПВО юго-восточного района", - говорится в сообщении.

MQ-1 Predator – это многоцелевой разведывательно-ударный беспилотный аппарат, который несет ракеты с лазерным наведением Hellfire. Его радиус действия составляет 740 км.

Ранее КСИР сообщил также, что в районе Ормузского пролива был захвачен американский подводный беспилотный аппарат, который зашел в запретную зону.