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КСИР объявил о захвате подводного безэкипажного аппарата США в Ормузском проливе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) во вторник объявил, что его бойцам удалось взять под контроль подводный безэкипажный аппарат военных США около прохода в Ормузский пролив.

"Сегодня на рассвете бойцы ВМС КСИР в ходе комплексной разведывательной и разведывательной операции преградили путь одной из самых современных беспилотных подводных лодок американской террористической армии у входа в Ормузский пролив", - говорится в сообщении КСИР в телеграм-канале.

"Стоит отметить, что подводная лодка уже захвачена, её изображения опубликуют в ближайшие несколько часов", - отметили в КСИР.

В Корпусе добавили, что аппарат оснащен передовыми технологиями мирового кораблестроения и был принят в состав ВМС США в 2025 году.

Хроника 28 февраля – 08 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Ормузский пролив Иран
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