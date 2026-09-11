Трамп призвал сторонников поклясться, что они придут на промежуточные выборы в Конгресс

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп завершил съезд Республиканской партии, на котором обсуждались промежуточные выборы в Конгресс, неоднократными призывами к его участникам прийти на избирательные участки и даже заставил их поклясться, что они проголосуют.

"Пожалуйста, поднимите правую руку (и скажите - ИФ): я клянусь величайшему президенту в истории Соединенных Штатов, который любит нас так сильно, что даже не может дышать, что я пойду на выборы вместе со своей семьей и друзьями", - произнес Трамп речь присяги.

"Я пойду и позову своих друзей и семью, и мы проголосуем 3 ноября или раньше", - продолжил он.

Собравшиеся послушно подняли руки и хором повторили за ним.

Трамп отметил: если избиратели Республиканской партии не пойдут на выборы, они "отправятся в ад".

"Поэтому, пожалуйста, идите и голосуйте, потому что вместе мы победим коммунистов", - добавил президент США.

"Если они (демократы - ИФ) победят, каждый законопроект превратится в предмет торга", - уточнил он.

Кроме того, согласно обещаниям Трампа, при приходе к власти в Конгрессе демократы "выпустят на свободу преступников, которые будут грабить, насиловать и убивать, как это было всего два года назад".

"Мы сделаем Америку еще более великой, чем раньше", - пообещал президент.

"Идите и голосуйте!" - призвал Трамп в завершении своей речи.