Послы Казахстана сменились в Малайзии и Грузии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своими указами назначил новых послов республики в Малайзии и Грузии, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Так, послом в Малайзии назначен Малик Мурзалин, при этом он освобожден от должности посла в Грузии. Прежний посол Казахстана в Малайзии и по совместительству в Бруней-Даруссаламе Булат Сугурбаев от должности освобожден.

Послом Казахстана в Грузии назначен Талгат Адуов.