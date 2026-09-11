Киргизия и Китай обсуждают открытие прямого авиасообщения на Хайнань

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рабочая встреча по вопросу открытия прямого авиасообщения между Бишкеком и китайским курортным городом Санья состоялась на острове Хайнань, сообщает в пятницу пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

С киргизской стороны в переговорах принял участие коммерческий директор компании Аман Мамаев, с китайской - секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Хайнань Фэнь Фэй.

Главной темой встречи стал запуск прямого рейса Санья - Бишкек - Санья, который планируется открыть в зимнем сезоне 2026/2027 года.

Встреча стала практическим продолжением договоренностей, достигнутых в рамках прошедшего в Бишкеке саммита ШОС в ходе переговоров президента Киргизии Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина по дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере транспорта и туризма.