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Лавров заявил, что США воспользовались событиями 11 сентября для реализации геополитических планов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - США после 11 сентября воспользовались международной солидарностью для реализации своих геополитических планов и расширения своего влияния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отношения изменились не в лучшую сторону. Во-первых, США воспользовались этой международной солидарностью, принятой резолюцией, которая одобряла их военную операцию и создание международной коалиции, не столько для того, чтобы бороться с терроризмом, сколько просто для реализации своих геополитических планов, расширять свое присутствие и влияние", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Лавров отметил, что позже "данная тенденция проявилась на целом ряде других направлений": "До Афганистана была Югославия – без всякой причины неспровоцированная агрессия и разрушение государства. После Афганистана был Ирак, по итогам вторжения в который разогнали все структуры партии "БААС". Все офицеры из армии – все были "баасовцами" – стали искать, чем заняться. И стали заниматься созданием ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Потом была Ливия, которую разрушили. Она была, наверное, самой преуспевающей страной. Бесплатно было все от бензина до образования. Сейчас уже в течение пятнадцати лет ее по кускам собирают и неизвестно, когда соберут".

"Была Грузия. Была Украина, о которой мы тоже говорили. К сожалению, это была попытка однополярного мира каким-то образом зацепиться за исторические процессы. Это будет продолжаться ещё долго. Это целая эпоха", - подчеркнул Лавров.

МИД РФ США Сергей Лавров
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