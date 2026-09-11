Песков назвал серьезной эскалацией планы Литвы отменить запрет на размещение ядерного оружия

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Готовность властей Литвы исключить из конституции пункт о запрете размещения ядерного оружия будет серьезным витком эскалации; если на территории страны будет ядерное оружие, нацеленное на РФ, территория этой страны будет также под прицелом российского ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это можно было спрогнозировать. Это будет очень серьезным витком в плане эскалации и напряженности. Ведь если вы размещаете у себя на территории ядерное оружие, оно против кого-то нацелено", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Так он ответил на просьбу прокомментировать готовность властей Литвы исключить из конституции пункт о запрете размещения ядерного оружия.

"Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет, оно будет нацелено на восток – то есть на нас. И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия", - добавил Песков.