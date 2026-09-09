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Комитет сейма Литвы поддержал идею о разрешении размещать ядерное оружие в стране

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Сейма (парламента) по праву и правопорядку поддержал инициативу об исключении статьи Конституции Литвы, запрещающей размещение в стране ядерного оружия, сообщили в среду литовские СМИ.

"За такое решение проголосовали семь членов комитета, двое высказались против", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что участвовавший в заседании председатель Сейма Юозас Олекас призвал парламентариев поддержать инициативу.

"Нас высоко оценивают в НАТО, поскольку мы действительно уделяем большое внимание обороне своей страны. Однако при согласовании общих планов коллективной обороны и особенно сдерживания Литва выглядит в Альянсе белой вороной, поскольку единственная имеет такое ограничение, запрещающее размещение в нашей стране военных баз иностранных государств и оружия массового уничтожения", - заявил Олекас, которого цитируют литовские СМИ.

Как сообщалось, ранее законопроект об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия был внесен на рассмотрение в Сейм Литвы.

О необходимости внести соответствующие изменения в литовскую Конституцию заявляли премьер-министр Инга Ругинене и глава Минобороны Робертас Каунас. О поддержке дискуссии по этому вопросу заявлял и президент Литвы Гитанас Науседа.

Литва
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