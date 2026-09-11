МИД Ирана призвал возобновить переговоры по Йемену

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Тегеране в пятницу призвали к возобновлению переговоров по Йемену и выступили с призывом о снятии блокады этой страны.

"Иран подчеркивает необходимость незамедлительного возобновления переговоров и призывает положить конец незаконной и бесчеловечной блокаде Йемена", - говорится в коммюнике иранского МИД, выдержку из которого приводит ЭФЭ.

Агентство отмечает, что призыв Тегерана прозвучал в тот момент, когда в Йемене активизировались столкновения между правительственными войсками и повстанцами-хуситами.