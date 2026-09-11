Axios сообщил, что Трамп отказал Саудовской Аравии в просьбе нанести удары по хуситам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу в четверг, призывая его нанести удары по хуситам, но американский лидер отказал, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По словам американских чиновников, в четверг, когда силы хуситов наступали на прибрежный город Моха, а поддерживаемые Саудовской Аравией йеменские силы отступали, наследный принц Мухаммед бен Салман позвонил Трампу, чтобы сообщить об ухудшении ситуации.

Через несколько часов он снова позвонил и призвал Трампа отдать приказ о нанесении ударов по позициям хуситов, но тот отказался.

Собеседник портала сообщает, что, вместо этого, администрация президента США предоставит Саудовской Аравии разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

Он добавил, что на данный момент администрация не планирует напрямую вмешиваться в конфликт.

Источники заявили, что в последние недели американские военные и гражданские чиновники сообщали своим саудовским коллегам, что Трамп поручил американским войскам сосредоточиться на Иране и Ормузском проливе и не открывать еще один фронт.

"Соединённые Штаты сосредоточены на защите наших основных интересов в сфере национальной безопасности, таких как обеспечение свободы судоходства в Красном море, и при этом дают возможность нашим региональным партнёрам взять на себя ведущую роль в управлении и решении проблем региональной безопасности", - цитирует Axios заявление неназванного представителя администрации президента США.

"Мы ведём постоянный диалог с Саудовской Аравией и правительством Йеменской Республики по вопросам региональной стабильности", - добавил он.