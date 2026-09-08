Выборы в парламент Сербии пройдут 25 октября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября, сообщил во вторник в эфире общественного сербского телерадиоканала РТС президент Александр Вучич.

По его словам, в среду он подпишет указы о роспуске нынешнего состава скупщины (парламента Сербии) и о назначении парламентских выборов на 25 октября.

Он пожелал всем участникам этих выборов демократического состязания.

Ранее в сентябре руководство правящей Сербской прогрессивной партии высказалось за то, чтобы Вучич, в случае победы этой партии, стал кандидатом на пост главы правительства.