Поиск

Выборы в парламент Сербии пройдут 25 октября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября, сообщил во вторник в эфире общественного сербского телерадиоканала РТС президент Александр Вучич.

По его словам, в среду он подпишет указы о роспуске нынешнего состава скупщины (парламента Сербии) и о назначении парламентских выборов на 25 октября.

Он пожелал всем участникам этих выборов демократического состязания.

Ранее в сентябре руководство правящей Сербской прогрессивной партии высказалось за то, чтобы Вучич, в случае победы этой партии, стал кандидатом на пост главы правительства.

Сербия Александр Вучич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в Персидском заливе

Взрывы прогремели в районе иранского города Джаск

Иранские СМИ сообщают о взрывах на острове Харк

Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Глава Минфина США заявил, что европейцы не хотят сотрудничать по украинскому урегулированию.

 Глава Минфина США заявил, что европейцы не хотят сотрудничать по украинскому урегулированию.

Экипаж и пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" пересекли российско-норвежскую границу

Страны Европы планируют закупать у США через программу PURL для Украины ракеты к Patriot

 Страны Европы планируют закупать у США через программу PURL для Украины ракеты к Patriot

Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

 Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

Нетаньяху проигнорировал предупреждение ОАЭ о готовящейся атаке ХАМАС 7 октября

Польский журналист Почобут вернулся в Белоруссию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3676 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11622 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов