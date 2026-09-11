Моди принял приглашение на очередной саммит Россия-Индия

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди в ходе встречи в Дели с президентом РФ Владимиром Путиным принял приглашение посетить Россию, сообщает в пятницу индийский МИД.

"Президент Путин пригласил премьер-министра в Россию на 24-й ежегодный саммит Россия-Индия. Премьер-министр принял приглашение", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Индии.

Даты саммита стороны согласуют позже, отмечается в сообщении.