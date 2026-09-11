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Главы МИД стран Персидского залива и Ирана могут на следующей неделе обсудить ситуацию с Ормузским проливом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Оманская сторона пытается организовать встречу глав МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Ирана на следующей неделе, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Оман нацелен на то, чтобы собрать министров иностранных дел ССАГПЗ и Ирана в понедельник в городе Салала", - говорится в сообщении.

По словам собеседников агентства, если такая встреча состоится, то на ней будет "обсуждаться будущее Ормузского пролива".

США и Иран сообщают противоречивые данные об обстановке в Ормузском проливе. В Вашингтоне говорят, что пролив разминирован, движение открыто. В свою очередь иранские власти отмечают, что перекрытие с пролива не снято.

В четверг в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявляли, что Ормузский пролив закрыт, находится под наблюдением иранских военных и любое враждебное присутствие в этих водах встретит отпор.

Оман Иран
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