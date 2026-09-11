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Лукашенко заявил о готовности заключить сделку с США

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность к заключению так называемой "большой сделки" между его страной и США.

"Мы и к малой, и к большой сделке готовы", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу, его цитирует госагентство БелТА.

Он также заявил о готовности встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, но только в том случае, если встреча будет содержательной. "Хорошо, давайте вместе (работать в Совете мира по Газе - ИФ). Только не подыгрывать там - в виде декорации. Это для меня не годится. Я прямо им говорю, что для этого я не готов встречаться с Дональдом Трампом. Чтобы с ним встретиться - это хорошо, очень для Беларуси было бы полезно - надо понимать: встретились, а что? Поздоровались и разъехались?", - пояснил Лукашенко.

Ранее в рамках возможной "большой сделки" стран звучали такие вопросы, как освобождение Минском осужденных за преступления экстремистской направленности, возобновление работы посольств и взаимодействия в сфере ядерных материалов.

Александр Лукашенко Белоруссия США
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