В США проходят памятные мероприятия в годовщину терактов 11 сентября 2001 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В США в пятницу проводят серию мероприятий в память о погибших в терактах 11 сентября 2001 года, сообщает CNN.

По этому случаю президент США Дональд Трамп выступит с речью в Пентагоне, где в память о жертвах приспустили государственный флаг.

Источники CNN утверждают, что изначально Трамп собирался посетить церемонию в Нью-Йорке, однако с 2012 года "Национальный мемориал и музей 11 сентября", построенный на месте Всемирного торгового центра (ВТЦ), в стремлении оставаться вне политики запретил политическим деятелям выступать там с речами.

Церемонию в Нью-Йорке посетит Джорж Буш-младший, занимавший пост президента США в 2001-2009 гг., и его супруга Лора. Также на мероприятие прибудут американский экс-президент Барак Обама со своей супругой Мишель, экс-президент Билл Клинтон с супругой Хиллари и экс-президент Джо Байден с супругой Джилл.

В среду, в преддверии годовщины, над Нью-Йоркской бухтой 2977 дронов, по числу погибших 11 сентября 2001 года, воспроизвели в ночном небе силуэт башен-близнецов Всемирного торгового центра (ВТЦ).