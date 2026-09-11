Поиск

В США проходят памятные мероприятия в годовщину терактов 11 сентября 2001 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В США в пятницу проводят серию мероприятий в память о погибших в терактах 11 сентября 2001 года, сообщает CNN.

По этому случаю президент США Дональд Трамп выступит с речью в Пентагоне, где в память о жертвах приспустили государственный флаг.

Источники CNN утверждают, что изначально Трамп собирался посетить церемонию в Нью-Йорке, однако с 2012 года "Национальный мемориал и музей 11 сентября", построенный на месте Всемирного торгового центра (ВТЦ), в стремлении оставаться вне политики запретил политическим деятелям выступать там с речами.

Церемонию в Нью-Йорке посетит Джорж Буш-младший, занимавший пост президента США в 2001-2009 гг., и его супруга Лора. Также на мероприятие прибудут американский экс-президент Барак Обама со своей супругой Мишель, экс-президент Билл Клинтон с супругой Хиллари и экс-президент Джо Байден с супругой Джилл.

В среду, в преддверии годовщины, над Нью-Йоркской бухтой 2977 дронов, по числу погибших 11 сентября 2001 года, воспроизвели в ночном небе силуэт башен-близнецов Всемирного торгового центра (ВТЦ).

Трагедия 11 сентября 2001 года - серия из четырех скоординированных терактов, совершенных смертниками, которым удалось угнать четыре авиалайнера в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Нападение совершили члены террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Утром того дня террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера они направили в башни ВТЦ. Вследствие попадания в них самолетов обе башни обрушились.

Третий самолет врезался в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Четвертый лайнер упал в поле около Шанксвилла в Пенсильвании.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕК называли приоритетом помощи Украине выплату 45 млрд евро, а не активы РФ

Лукашенко сообщил, что его младшего сына Николая призвали в армию

 Лукашенко сообщил, что его младшего сына Николая призвали в армию

Вучич объявил, что уйдет в отставку с поста президента Сербии в конце сентября

АдГ решила добиваться привлечения Мерца к уголовной ответственности за клевету

 АдГ решила добиваться привлечения Мерца к уголовной ответственности за клевету

Путин провел переговоры с Моди на "полях" саммита БРИКС

ЕК согласовала выделение 6,1 млрд евро на закупку вооружения для Украины

Хуситы получили контроль над всем йеменским побережьем Красного моря

В Сербии зафиксирован исторический минимум понижения уровня воды в Дунае

 В Сербии зафиксирован исторический минимум понижения уровня воды в Дунае

МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

 МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

 КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11677 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов