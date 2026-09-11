В США проходят памятные мероприятия в годовщину терактов 11 сентября 2001 года
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В США в пятницу проводят серию мероприятий в память о погибших в терактах 11 сентября 2001 года, сообщает CNN.
По этому случаю президент США Дональд Трамп выступит с речью в Пентагоне, где в память о жертвах приспустили государственный флаг.
Источники CNN утверждают, что изначально Трамп собирался посетить церемонию в Нью-Йорке, однако с 2012 года "Национальный мемориал и музей 11 сентября", построенный на месте Всемирного торгового центра (ВТЦ), в стремлении оставаться вне политики запретил политическим деятелям выступать там с речами.
Церемонию в Нью-Йорке посетит Джорж Буш-младший, занимавший пост президента США в 2001-2009 гг., и его супруга Лора. Также на мероприятие прибудут американский экс-президент Барак Обама со своей супругой Мишель, экс-президент Билл Клинтон с супругой Хиллари и экс-президент Джо Байден с супругой Джилл.
В среду, в преддверии годовщины, над Нью-Йоркской бухтой 2977 дронов, по числу погибших 11 сентября 2001 года, воспроизвели в ночном небе силуэт башен-близнецов Всемирного торгового центра (ВТЦ).
Трагедия 11 сентября 2001 года - серия из четырех скоординированных терактов, совершенных смертниками, которым удалось угнать четыре авиалайнера в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Нападение совершили члены террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Утром того дня террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера они направили в башни ВТЦ. Вследствие попадания в них самолетов обе башни обрушились.
Третий самолет врезался в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Четвертый лайнер упал в поле около Шанксвилла в Пенсильвании.