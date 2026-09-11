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Турция предложила удвоить загрузку нефтепровода БТД до 1 млн баррелей в сутки

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Турция обсуждает с Азербайджаном возможность задействования полной пропускной способности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составляющей 1 млн баррелей в сутки, что в 1,7-2 раза превышает текущий уровень прокачки.

"Мы обсуждаем с министром энергетики Азербайджана, как вывести существующую энергетическую инфраструктуру на полную мощность. В частности, речь идет о том, как довести загрузку нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан до 1 млн баррелей в сутки. Максимальное использование существующей инфраструктуры остается одним из наших главных приоритетов", - заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на брифинге в рамках V Азербайджано-турецкого энергетического форума в Баку.

По его словам, в настоящее время через БТД с терминала Джейхан на мировые рынки ежедневно экспортируется около 500-600 тыс. баррелей нефти.

Байрактар отметил важность привлечения дополнительных объемов нефти из стран Центральной Азии для транспортировки по БТД.

"Наша цель - привлечь нефть из Центральной Азии и тюркских стран к этому трубопроводу и в полной мере использовать существующую инфраструктуру", - сказал министр.

Как сообщалось, в 2025 году объем транспортировки нефти по трубопроводу БТД составил 27,18 млн тонн (снижение на 7,8% к уровню 2024 года). На азербайджанскую нефть пришлось 84,8%, или 23,06 млн тонн (снижение на 4,6%), на транзитную - 15,2%, или 4,12 млн тонн (снижение на 22,2%).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, нефть Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР). По БТД также осуществляется прокачка нефти из ряда других прикаспийских стран, в частности из Казахстана и Туркменистана.

Протяженность БТД составляет 1,77 тыс. км, пропускная способность - свыше 50 млн тонн нефти в год (1 млн баррелей в сутки).

Турция Азербайджан
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